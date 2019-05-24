Рэпер
помирился с отцом Децла, с которым у него был давний конфликт. Тимати попросил у Александра Толмацкого разрешения на
создание в шоу Песни трогательного номера в память об умершем коллеге и
товарище.
Рэпер
помирился с отцом Децла, с которым у него был давний конфликт. Тимати попросил у Александра Толмацкого разрешения на
создание в шоу "Песни" трогательного номера в память об умершем коллеге и
товарище.
Исполнитель рассказал, что один
из номеров его команды в новом выпуске шоу "Песни", который
выйдет в эфир 25 мая, будет посвящен рэперу Кириллу Толмацкому. По словам
Тимати, такое решение он принял вместе с отцом Децла, с которым они долго не
общались из-за давнего конфликта.
Ради погибшего друга Тимати
смог наступить себе на горло и забыть былые обиды. По словам рэпера, когда ему
в голову пришла мысль и номере в память о Кирилле Толмацком, варианта Б у него
не было.
"Я позвонил отцу Децла, с которым
мы очень долго не общались по ряду причин, с которым у нас за все годы были
разные отношения. Я позвонил и сказал, что хочу сделать такой трибьют, такое
посвящение. Спросил у него, могу ли я использовать права", – цитирует Тимати Super.
Александр Толмацкий сразу согласился.
"Он мне ответил: "Да, конечно. Я
считаю, что так и должно быть. Чем больше людей услышат эту историю, тем больше
будет жить память о моем сыне", – поделился рэпер. При этом он добавил, что
отец Децла выразил уверенность в том, что именно сделает это хорошо.
Напомним, Децл умер в
возрасте 35 лет в начале февраля этого года. Рэпер скоропостижно скончался после
выступления на частной вечеринке в одном из клубов Ижевска. Музыканта не стало
из-за острой сердечной недостаточности, которую спровоцировало переутомление. Одним
из первых память Децла почтил в соцсетях , вместе с которым Толмацкий в начале нулевых фактически
создал отечественный хип-хоп.