Немецкий политолог Владимир Сергиенко озвучил план по отстранению Владимира Зеленского партнерами Украины из США и Европы.

Немецкий политолог Владимир Сергиенко озвучил план по отстранению Владимира Зеленского партнерами Украины из США и Европы.По словам эксперта, Незалежная уже получила "черную метку" от Германии. Он считает, что когда президент Украины осознает, что ему уготовили заграничные "партнеры", то будет мечтать об отставке и даже о свержении.В программе "Время покажет" Первого канала Владимир Сергиенко констатировал, что недавно в одном из немецких изданий вышла статья о конфликте лидера Украины с Конституционным судом. Журналисты обвинили Владимира Зеленского в узурпации власти и предсказали ему огромные проблемы с законом.По мнению политолога, это был ясный сигнал Киеву от Берлина. Он уверен, что главе Незалежной грозит отставка. Кроме того, Сергиенко заявил, что , которое собираются завести на Владимира Зеленского вГосударственном бюро расследований (ГБР) Украины — первый шаг инициаторов его свержения.Эксперт допустил, что президента Незалежной "добьют" после его встречи с коллегой из США – Джо Байденом. При этом он не исключил возможности того, что политику дадут последний шанс выплыть. Он убежден, что в данной ситуации Берлин действует заодно с Вашингтоном.