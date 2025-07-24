Конкуренция среди финансовых организаций вышла на новый уровень.

По данным экспертов ВТБ, россияне проявляют все больший интерес к финансовым он-лайн сервисам. В условиях постоянного дефицита времени, особый интерес у пользователей вызывают продукты, помогающие лучше управлять личным бюджетом: отслеживать доходы и расходы, видеть динамику баланса, анализировать траты по брендам и оценивать выгоду от кешбэка.Конкуренция среди финансовых организаций вышла на новый уровень. Теперь удобство и перечень возможностей он-лайн сервисов являются не менее важным преимуществом, чем процентная ставка или стоимость обслуживания, отмечают специалисты. И финансовые организации стремятся сделать электронные сервисы максимально удобными и понятными для граждан.Как отмечают специалисты банка, одним из наиболее востребованных нововведений в сфере он-лайн приложений стала возможность группировать операции по собственным категориям. Например, при ремонте можно объединить все расходы в одну категорию и сразу увидеть, сколько потрачено.Как отмечают пользователи, такая опция упрощает анализ и помогает точнее планировать бюджет.