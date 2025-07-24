Главгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта автодорожного моста через реку Клязьма, соединяющего Владимир с Судогодским районом. Об этом ведомство сообщило в своих

Главгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта автодорожного моста через реку Клязьма, соединяющего Владимир с Судогодским районом. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях. Сооружение находится на 182-м километре трассы М-7 «Волга» и имеет две полосы движения. Длина моста – более 280 метров. Как отмечают специалисты Главгосэкспертизы, за годы интенсивной эксплуатации техническое состояние моста значительно ухудшилось. Капремонт