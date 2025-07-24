Трое военнослужащих из Владимирской области вернулись домой после обмена пленными с украинской стороной. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Домой вернулись:
<a href="https://33live.ru/novosti/24-07-2025-iz-ukrainskogo-plena-vernulis-troe-bojcov-iz-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Из украинского плена вернулись трое бойцов из Владимирской области</a> - Трое военнослужащих из Владимирской области вернулись домой после обмена пленными с украинской стороной. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Домой вернулись:
[url=https://33live.ru/novosti/24-07-2025-iz-ukrainskogo-plena-vernulis-troe-bojcov-iz-vladimirskoj-oblasti.html]Из украинского плена вернулись трое бойцов из Владимирской области[/url] - Трое военнослужащих из Владимирской области вернулись домой после обмена пленными с украинской стороной. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Домой вернулись: