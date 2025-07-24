Трое военнослужащих из Владимирской области вернулись домой после обмена пленными с украинской стороной. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Домой вернулись:

Трое военнослужащих из Владимирской области вернулись домой после обмена пленными с украинской стороной. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Домой вернулись: Анатолий из Гусь-Хрустального Сергей из Гусь-Хрустального района Евгений из Кольчугино Губернатор выразил благодарность Министерству обороны России и Уполномоченному по правам человека за содействие в освобождении военнослужащих. «Добиваемся возвращения всех наших ребят.