В этом году главные гуляния запланированы на 30 августа.

В 2025 году Владимир отметит свой 1035-летний юбилей. Основные торжества, посвященные Дню города, традиционно пройдут в конце августа. В этом году главные гуляния запланированы на 30 августа.Однако праздник не ограничится одним днем: власти города обещают ряд мероприятий, которые состоятся также 29 и 31 августа, превращая тихий город в настоящий мегаполис с массовыми народными гуляниями.Владимир, известный своими историческими памятниками ЮНЕСКО, такими как Успенский и Дмитриевский соборы, а также Золотые ворота, ежегодно привлекает множество гостей, желающих присоединиться к празднованию.