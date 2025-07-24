Максим Серов из Коврова одержал победу на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Он отличился среди специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных

Максим Серов из Коврова одержал победу на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Он отличился среди специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Уже сегодня, 24 июля, в рамках нацпроекта «Кадры», Максим представит наш регион на федеральном этапе конкурса в Калуге. Он продлится два дня. Специалисты самых востребованных рабочих