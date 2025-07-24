Фильм посвящен проблеме посттравматического синдрома.
Во Владимирской области на военном полигоне состоялись съемки части сцен художественного фильма Глеба Пускепалиса «Раскаты». Об этом режиссер сообщил , отметив, что картина станет его дипломным проектом во ВГИКе.
Пускепалис рассказал, что военный блок фильма снимался в гарнизоне Владимирской области, где были найдены подходящие объекты и консультанты. Он добавил, что все сцены тыла будут сниматься в Астрахани и Икрянинском районе Астраханской области.
Режиссер пояснил, что название фильма «Раскаты» является отсылкой к астраханскому термину, описывающему, как Волга распадается на множество рукавов перед Каспийским морем. Он отметил, что именно на этих «раскатах» оказывается главный герой, выбирающий свой путь.
Фильм «Раскаты» посвящен проблеме посттравматического синдрома и способам его преодоления. Сценарий написан Слаповским совместно с Александром Баршаком, который также выступил продюсером. По сюжету, врач, переживший трагические события на передовой, приезжает в небольшой приморский поселок, где встречает вдову своего боевого товарища. Пережитая потеря сближает их, и оба пытаются разобраться в чувствах, возникших на фоне общей боли.
В картине задействованы такие актеры, как Павел Баршак, Елена Захарова, Мария Шумакова, Никита Зверев, Антон Ескин, Валентин Климентьев, Игорь Яцко и другие. Глеб Пускепалис планирует завершить работу над фильмом в начале 2026 года, а премьера запланирована на 23 и 24 февраля в Донецке.