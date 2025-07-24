Фильм посвящен проблеме посттравматического синдрома.

Во Владимирской области на военном полигоне состоялись съемки части сцен художественного фильма Глеба Пускепалиса «Раскаты». Об этом режиссер сообщил , отметив, что картина станет его дипломным проектом во ВГИКе.Пускепалис рассказал, что военный блок фильма снимался в гарнизоне Владимирской области, где были найдены подходящие объекты и консультанты. Он добавил, что все сцены тыла будут сниматься в Астрахани и Икрянинском районе Астраханской области.Режиссер пояснил, что название фильма «Раскаты» является отсылкой к астраханскому термину, описывающему, как Волга распадается на множество рукавов перед Каспийским морем. Он отметил, что именно на этих «раскатах» оказывается главный герой, выбирающий свой путь.Фильм «Раскаты» посвящен проблеме посттравматического синдрома и способам его преодоления. Сценарий написан Слаповским совместно с Александром Баршаком, который также выступил продюсером. По сюжету, врач, переживший трагические события на передовой, приезжает в небольшой приморский поселок, где встречает вдову своего боевого товарища. Пережитая потеря сближает их, и оба пытаются разобраться в чувствах, возникших на фоне общей боли.В картине задействованы такие актеры, как Павел Баршак, Елена Захарова, Мария Шумакова, Никита Зверев, Антон Ескин, Валентин Климентьев, Игорь Яцко и другие. Глеб Пускепалис планирует завершить работу над фильмом в начале 2026 года, а премьера запланирована на 23 и 24 февраля в Донецке.