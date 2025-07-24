Золотое кольцо, стальной лев и новые фотозоны. В настоящее время активно ведётся подготовка к празднованию юбилея Владимира. В преддверии Дня города областную столицу украсят уникальными

Золотое кольцо, стальной лев и новые фотозоны. В настоящее время активно ведётся подготовка к празднованию юбилея Владимира. В преддверии Дня города областную столицу украсят уникальными арт-объектами и не только, рассказали в городской администрации. Власти готовы заплатить за новые архитектурные инсталляции почти 3 миллиона рублей. Юлия Жирякова, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации