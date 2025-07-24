Спортсмены из Владимирской области вернулись с всероссийского турнира по спортивному ориентированию «Макушка лета 2025», который проходил в Ярославской области. За четыре соревновательных

Спортсмены из Владимирской области вернулись с всероссийского турнира по спортивному ориентированию «Макушка лета 2025», который проходил в Ярославской области. За четыре соревновательных дня им удалось пополнить свою копилку двумя золотыми и двумя бронзовыми медалями. Ориентировщики отлично показали себя на необычной местности в трёх дисциплинах: лонг, спринт и классика. Из пресс-релиза Правительства региона Олеся Гладилкина отметилась