Пожар случился во владимирском микрорайоне Лесной ночью 23 июля. Загорелось авто «Жигули». В 23:15 вызвали спасателей, рассказали в соцсетях Россоюзспаса Владимирской области. Возгорание

Пожар случился во владимирском микрорайоне Лесной ночью 23 июля. Загорелось авто «Жигули». В 23:15 вызвали спасателей, рассказали в соцсетях Россоюзспаса Владимирской области. Возгорание потушили с помощью порошкового огнетушителя. Потом к месту приехали сотрудники МЧС, и далее ликвидацией пожара занимались они. Как пояснили в пресс-службе МЧС региона, машина загорелась на улице Лесной за домом №1. Площадь