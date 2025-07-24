Городские власти намерены провести торги до 1 октября.

До 1 октября городские власти торги на закупку новых троллейбусов, максимальная стоимость контракта составляет 66,6 миллионов рублей.Требования к закупаемому транспорту остались прежними: низкопольные троллейбусы, адаптированные для людей с ограниченными возможностями, вместимостью до 90 человек, оснащенные кондиционерами, камерами видеонаблюдения, системой подсчета пассажиров и валидаторами для бесконтактной оплаты проезда.Эта закупка станет второй в текущем году. В марте мэрия приобрела 12 троллейбусов вологодского производства на сумму 316 миллионов рублей.во Владимире произошло массовое ДТП с автобусом.