В настоящее время на улице Пушкарской во Владимире демонтируют старую дождевую канализацию, устанавливают новую и делают врезку хозбытовой. Об этом сообщает облправительство. Специалисты

В настоящее время на улице Пушкарской во Владимире демонтируют старую дождевую канализацию, устанавливают новую и делают врезку хозбытовой. Об этом сообщает облправительство. Специалисты также активно работают у пруда: укладывают геотекстиль, подготавливают насыпь для новой дороги, укрепляют береговые линии в районе Лыбедской магистрали. В старых садах идет пересадка краснокнижных растений и грибов. Для безопасности жителей вокруг