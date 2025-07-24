Погибших и пострадавших нет.

За последние двое суток, с 22 по 24 июля, во Владимирской области зарегистрировано семь пожаров. Об этом пресс-служба регионального МЧС.22 июля произошло четыре возгорания, два из которых затронули жилые дома. Оперативные действия пожарных расчетов позволили ликвидировать огонь без пострадавших и погибших.23 июля зафиксировали еще три пожара, включая один в жилом секторе. Во всех случаях погибших и пострадавших нет.Ранее в Собинке заброшенные военные казармы на Рабочем проспекте. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров.