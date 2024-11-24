Застройщик компании ООО «СЗ «Композит Эстейт», который дал взятку в виде квартиры бывшему замглавы администрации Коврова Амангельды Куандыкову, выплатил штраф в 10 миллионов. Об этом

Застройщик компании ООО «СЗ «Композит Эстейт», который дал взятку в виде квартиры бывшему замглавы администрации Коврова Амангельды Куандыкову, выплатил штраф в 10 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Напомним, такое наказание выбрал суд в середине октября. Компания наказали за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере. Квартира, которая досталась Куандыкову,