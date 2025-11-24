У чемпиона по боксу берут интервью.
Он отвечает, как и положено, медленно, над каждым ответом подолгу думает:
- Вот, если вы заходите вечером в свои подъезд, а там темно и вас ждет хулиган. Что вы будете делать?
- Ну...хук справа в голову - он падает.
- А если два хулигана?
- Ну...первого хук справа в голову - первый падает, второго снизу в корпус - второй падает.
- А если три хулигана?
- Ну...первого хук справа в голову - первый падает, второго снизу в корпус - второй падает.
- А третьего?
- Третьего? А третьего у меня день рождения!
еще анекдот!