24 ноября стартовала Всероссийская «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции. Акция посвящена Всемирному Дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Врачи-эпидемиологи
<a href="https://33live.ru/novosti/24-11-2025-vladimirskij-rospotrebnadzor-otvetit-na-voprosy-po-profilaktike-vich-infekcii.html" target="_blank">Владимирский Роспотребнадзор ответит на вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции</a> - 24 ноября стартовала Всероссийская «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции. Акция посвящена Всемирному Дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Врачи-эпидемиологи
[url=https://33live.ru/novosti/24-11-2025-vladimirskij-rospotrebnadzor-otvetit-na-voprosy-po-profilaktike-vich-infekcii.html]Владимирский Роспотребнадзор ответит на вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции[/url] - 24 ноября стартовала Всероссийская «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции. Акция посвящена Всемирному Дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Врачи-эпидемиологи