Во Владимире активно готовятся к зимнему сезону: специалисты «Зелёного города» завершили монтаж ограждения для будущего катка в парке имени Пушкина. Ледовая площадка традиционно откроется

Во Владимире активно готовятся к зимнему сезону: специалисты «Зелёного города» завершили монтаж ограждения для будущего катка в парке имени Пушкина. Ледовая площадка традиционно откроется к новогодним праздникам, вновь став одним из любимых развлечений горожан. Об этом рассказали в МКУ Зелёный город. Каждый модуль ограждения был тщательно укреплён и установлен с учётом дальнейшего удобства: вымощенная плитка