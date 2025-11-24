Три часа ночи, в квартире матёрого заслуженного профессора неожиданной трелью звонит телефон. Профессор встаёт с кровати, надевает шлёпанцы
бредёт в полусне к телефону, подымает трубку и сонным голосом спрашивает: ""Алло, кто это?"". Из трубки ответ: ""Конь в пальто!! Гы-гы-гы!""
Профессор возмущённо кладёт трубку и ложится спать...через полчаса та же ситуация - звонок, алло это кто-конь в пальто гыыы... и так всю ночь... и на следующую и на следующую.. А на третью ночь с профессора слетает вся интеллигентность и в очередной раз подняв трубку орёт:"" - Бл*дь! С*ка!! П*дораст!! Всех перепи**жу, уроды ё*анные!!"" А в ответ вежливый голос: ""Иван Васильевич, что это с вами?!!!
Профессор испуганно: "" Ой, извините, пожалуйста! А кто это? "" ответ: ""Конь в
еще анекдот!