Энергетики «Владимирэнерго» готовятся к ухудшению погоды. По прогнозам синоптиков, 24 ноября на территории Владимирской области прогнозируются осадки в виде ледяного дождя, налипание
<a href="https://33live.ru/novosti/24-11-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-24-noyabrya-ozhidaetsya-ledyanoj-dozhd-so-snegom.html" target="_blank">Во Владимирской области 24 ноября ожидается ледяной дождь со снегом</a> - Энергетики «Владимирэнерго» готовятся к ухудшению погоды. По прогнозам синоптиков, 24 ноября на территории Владимирской области прогнозируются осадки в виде ледяного дождя, налипание
[url=https://33live.ru/novosti/24-11-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-24-noyabrya-ozhidaetsya-ledyanoj-dozhd-so-snegom.html]Во Владимирской области 24 ноября ожидается ледяной дождь со снегом[/url] - Энергетики «Владимирэнерго» готовятся к ухудшению погоды. По прогнозам синоптиков, 24 ноября на территории Владимирской области прогнозируются осадки в виде ледяного дождя, налипание