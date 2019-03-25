Поющая телеведущая улетела в испанскую Барселону. Там Ольга Бузова прогулялась по крыше в нижнем белье.

Поющая телеведущая улетела в испанскую Барселону. Там Ольга Бузовапрогулялась по крыше в нижнем белье.В личном Instagram теледива опубликовала новое фото. ОльгаБузова позирует на фоне залитого солнцем города.Артистка запечатлена в шелковой пижаме черного цвета, украшеннойкружевами. Знаменитость позирует на краю крыши."Когда утро очень доброе. Мыгулять", – написала Ольга Бузова ниже. После звезда рассказала, что посетилаэкскурсию об архитектуре Антонио Гауди и побывала в парке лабиринтов, в которомснимали известный фильм "Парфюмер".Меж тем, накануне известный писатель Захар Прилепин позволилсебе унизительное высказывание в сторону поющей телеведущей и ее коллегиВиктории Бони. "Они только ходят в красивых трусах и едят круассаны. И так изгода в год", – сказал Прилепин.Публицист также отметил, что теледивы не несут культурув массы – они не публикуют в своих микроблогах классические музыкальные произведенияи не показывают себя с книжкой в руках. По словам Прилепина, девушки не могут сформулироватьни одной мысли. "Они ничего не думают о своей стране, воспитании детей,прошлом, Боге", – заметил писатель в беседе с корреспондентами телеканала .