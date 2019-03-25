Поющая телеведущая улетела в испанскую Барселону. Там Ольга Бузова
прогулялась по крыше в нижнем белье.
Поющая телеведущая улетела в испанскую Барселону. Там Ольга Бузова
прогулялась по крыше в нижнем белье.
В личном Instagram теледива опубликовала новое фото. Ольга
Бузова позирует на фоне залитого солнцем города.
Артистка запечатлена в шелковой пижаме черного цвета, украшенной
кружевами. Знаменитость позирует на краю крыши.
"Когда утро очень доброе. Мы
гулять", – написала Ольга Бузова ниже. После звезда рассказала, что посетила
экскурсию об архитектуре Антонио Гауди и побывала в парке лабиринтов, в котором
снимали известный фильм "Парфюмер".
Меж тем, накануне известный писатель Захар Прилепин позволил
себе унизительное высказывание в сторону поющей телеведущей и ее коллеги
Виктории Бони. "Они только ходят в красивых трусах и едят круассаны. И так из
года в год", – сказал Прилепин.
Публицист также отметил, что теледивы не несут культуру
в массы – они не публикуют в своих микроблогах классические музыкальные произведения
и не показывают себя с книжкой в руках. По словам Прилепина, девушки не могут сформулировать
ни одной мысли. "Они ничего не думают о своей стране, воспитании детей,
прошлом, Боге", – заметил писатель в беседе с корреспондентами телеканала .