На входе проводится визуальный осмотр личных вещей посетителей.

Посетителей пускают на территорию ВДНХ в Москве в понедельник только через главный вход по документу, удостоверяющему личность, сообщается на сайте выставочного комплекса."25 марта главная выставка страны возобновляет работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности <...>. 25 марта с 06:00 гости смогут попасть на территорию через арку главного входа, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.Как уточнили ТАСС в пресс-службе выставочного комплекса, на входе проводится визуальный осмотр личных вещей посетителей.Уточняется, что 25 марта объекты Музейного города и экспозиции Международной выставки-форума "Россия" закрыты на технический день. Они возобновят работу во вторник, 26 марта.На территории работает бесплатный кольцевой маршрут. Городской маршрут № 533 от метро "ВДНХ" до метро "Ботанический сад" курсирует без заезда на территорию выставки. Многоуровневый паркинг рядом с КПП "Хованский" временно недоступен. Движение на электросамокатах и электровелосипедах по территории выставки запрещено.В Telegram-канале "Москвариума" отмечается, что бесплатные маршрутные такси аквариума от метро ВДНХ ходить 25 марта не будут.