Семья Алсу оградила ребенка от травли и психологической травмы. Она не хочет, чтобы дочь была игрушкой в руках телебоссов, решающих, кого казнить, а кого миловать.

Семья Алсу оградила ребенка от травли и психологической травмы. Она не хочет, чтобы дочь была игрушкой в руках телебоссов, решающих, кого казнить, а кого миловать.Первый канал переснял финал музыкального проекта "Голос. Дети". И напомнил тем самым знаменитую унтер-офицерскую вдову, которая выпорола сама себя и наказала, навредив своей же репутации.Но нужно ли это было в реальности? Многие телезрители увиденное называют не иначе как ее как "экзекуцией" и "публичной поркой". И недоумевают, зачем был нужен этот фарс? Кто от него выиграл?На Первом канале в прямом эфире подвергли детей огромному стрессу, заставили действовать по правилам взрослых.Именно поэтому и сама дочь Алсу отказалась участвовать в этом странном постыдном мероприятии. Микелла не приехала на эфир, поскольку ее родители против грязных игр, устраиваемых теленачальниками ради хайпа и рейтингов. Микелла уже всем и все доказала и плясать под дудку большого босса с Первого не намерена.Кстати, сама Алсу до сих пор хранит молчание – отказывается от комментариев, потому что такой сканальный и дурной пиар ей не нужен. Поэтому семья певицы выглядит куда более благородней и порядочней, чем Первый канал. Им важно только спокойствие ребенка. Точка. И подобная позиция семьи выглядит гораздо симпатичнее даже точки зрения общественного мнения.Алсу не ходит на ток-шоу, не дает интервью. Для нее имеет смысл только музыка, только искусство, а не интриги и подковерная возня. И она права. А Микелла – молодец, боец. И у нее все получится в жизни.