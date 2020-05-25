В интернете появилось видео перестрелки неподалеку от одного из жилых комплексов на юге Москвы. По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье вечером. На кадрах видеозаписи ..

В интернете появилось видео перестрелки неподалеку от одного из жилых комплексов на юге Москвы. По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье вечером.На кадрах видеозаписи видно, как двое человек совершают выстрелы, а затем пытаются скрыться от полицейских. Предположительно, в перестрелке участвовали около восьми человек, при этом огонь велся из ружей и пистолетов.