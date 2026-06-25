В Собинском районе 13-летний мальчик без прав и навыков вождения попал в аварию на мопеде, который купила его мать. Подросток сломал палец и попал в больницу, а на женщину завели уголовное

В Собинском районе 13-летний мальчик без прав и навыков вождения попал в аварию на мопеде, который купила его мать. Подросток сломал палец и попал в больницу, а на женщину завели уголовное дело, сообщили в СК России по Владимирской области. Мать купила мопед «MOTOLAND» для мужа, но разрешала кататься сыну. 16 мая 2026 года подросток поехал