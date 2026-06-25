26 июня во всех муниципалитетах региона пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Работодатели представят свыше 4 тысяч вакансий,

26 июня во всех муниципалитетах региона пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Работодатели представят свыше 4 тысяч вакансий, соискатели смогут пройти собеседования и получить консультации карьерных экспертов, сообщили в региональном Министерстве труда и занятости населения. Площадки откроются в филиалах Кадрового центра «Работа России», домах культуры и колледжах. Региональная программа продлится с