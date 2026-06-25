Семья из Владимира пожаловалась в надзорное ведомство на отсутствие профилактической вакцины в государственном лечебном учреждении. Родителям пришлось обратиться в частную клинику, чтобы

Семья из Владимира пожаловалась в надзорное ведомство на отсутствие профилактической вакцины в государственном лечебном учреждении. Родителям пришлось обратиться в частную клинику, чтобы привить ребенка. Услуга была платной. Установлено, что в соответствии с национальным календарём профилактических прививок годовалый ребёнок дважды вакцинирован против коклюша, дифтерии, столбняка препаратом «Пентаксим». Вместе с тем, третья иммунизация в предусмотренный календарём прививок