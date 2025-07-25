В воскресенье на склоне Лыбедской магистрали разыгралась необычная история. Отдых с алкоголем для нетрезвой парочки пошёл не по плану: дама не смогла устоять на ногах и отправилась в

В воскресенье на склоне Лыбедской магистрали разыгралась необычная история. Отдых с алкоголем для нетрезвой парочки пошёл не по плану: дама не смогла устоять на ногах и отправилась в стремительный спуск по склону, рассказали в поисково-спасательном отряде города. Девушка попыталась позвать на помощь своего спутника, но тот, увы, её проигнорировал. Тогда на место происшествия вызвали спасателей,