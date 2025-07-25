Повышение коснется 107 тысяч пенсионеров.

С 1 августа Отделение Социального фонда России по Владимирской области страховых пенсий для работавших в 2024 году пенсионеров. Повышение коснется 107 тысяч пенсионеров по старости и инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в прошлом году.Влияние на размер августовской прибавки окажет заработная плата пенсионера: чем выше зарплата, тем больше будет увеличение пенсии. Максимальная прибавка составит 3 пенсионных коэффициента.Стоимость пенсионного коэффициента зависит от года назначения пенсии. Например, в 2025 году она составляет 145,69 рубля. Информацию о накопленных коэффициентах можно узнать из выписки с лицевого счета, заказав ее через портал Госуслуг.Перерасчет будет произведен автоматически, без необходимости личного обращения в Социальный фонд. Выплаты будут осуществлены по обычному графику: через банки 6, 11 и 21 августа, а график доставки через почту можно уточнить в своем почтовом отделении.