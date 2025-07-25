ЦБ РФ продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку ещё на 2 п.п. По оценке ВТБ, это решение создает предпосылки для определенного оживления розничного кредитования, ..

ЦБ РФ продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку ещё на 2 п.п. По оценке ВТБ, это решение создает предпосылки для определенного оживления розничного кредитования, в том числе – ипотеки. Одновременно на рынке продолжат снижаться ставки по депозитам, оставаясь при этом достаточно выгодными для фиксации прибыли до конца года.Рынок сбереженийНа фоне снижения ключевой ставки банки начали постепенно уменьшать доходность по вкладам и накопительным счетам. В первой половине июля максимальная ставка в крупнейших банках опустилась ниже 18%. Снижение депозитных ставок происходит быстрее, чем сокращение ключевой ставки, и до конца года тренд на снижение доходности по накопительным продуктам продолжится.Игроки переориентируются на краткосрочное привлечение. В частности, наблюдается снижение ставок по шестимесячным вкладам при одновременном повышении по трехмесячным депозитам.Несмотря на снижение ставок, вклады и накопительные счета остаются популярными инструментами сбережений у населения. Во второй половине года рынок сбережений продолжит рост, хоть и меньшими темпами, чем предполагалось ранее. К концу 2025 года, по оценкам банка,он достигнет 67 трлн рублей, из них 63,5 трлн - рублевые сбережения.Рынок кредитованияС учетом решения регулятора банк повышает прогноз по выдачам ипотеки на рынке до 4,04 трлн рублей (ранее – 3,8 трлн рублей). Сегмент кредитов наличными оценивается в 3,5 трлн рублей по итогам года (против 3,2 трлн рублей по предыдущему прогнозу). На рынок автокредитования влияние будет скромным. Большинство игроков, оценив сигналы регулятора, уже заложили текущее снижение в тарифную политику, кроме того, динамика этого рынка во многом определяется стоимостью машин и долговой нагрузкой заемщиков. Поэтому эксперты пока сохраняют прогноз по выдачам автокредитов в 2025 году на уровне 1,3 трлн рублей.Тем не менее, говорить о кардинальных изменениях на рынке пока преждевременно. Ведущую роль до конца года продолжат играть государственные программы поддержки, которые составляют основу выдач.