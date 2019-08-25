На открытии конкурса молодых исполнителей Новая волна-2019 в Сочи Сергея Лазарев представил композицию Scream, с которой в этом году представлял нашу страну на Евровидении. После выступления с ним встретился корреспондент Дни.ру.

На открытии конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2019" в Сочи Сергея Лазарев представил композицию Scream, с которой в этом году представлял нашу страну на "Евровидении". После выступления с ним встретился корреспондент "Дни.ру".Сыну Сергея Лазарева Никите уже пять лет. Но, по словам артиста, мальчик развит не по годам. Во-многом это заслуга детского сада, куда ходит звездный ребенок. "Забираю его домой в 7 вечера после многочисленных кружков по шахматам, лепке и прочим интересным вещам", – хвастается Сергей."Сын, кстати, недавно заявил, что тоже хочет певцом, – продолжает Лазарев. – период его увлечениями пожарными прошел. Никита уже знает, как надо позировать перед камерой, как улыбаться, и скоро я начну брать его с собой в туры".К гастролям Лазарев относится очень серьезно. "Болеть нельзя, чтобы не срывать гастрольный график, – уверен артист. – Поэтому я серьезно забочусь о своем здоровье, вожу чемодан разных препаратов и приборов – есть даже тонометр, и ингалятор! А хороших фониаторов ищу на местах – они есть в каждом городе. Особенно их помощь оказывается неоценимой зимой, когда в наших квартирах топят так топят, что аж связки пересыхают".Особенно важно беречь ему голос перед долгожданным сольником в Москве – 8 ноября на ВТБ-Арена он представит обновленную версию шоу N Tour. "Появятся новые песни, будут новые костюмы, словом, надеюсь удивить, – признался певец "Дни.Ру".