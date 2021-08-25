Аналитики организации Микрофинансирование и Развитие посчитали, сколько россиян воспользовалось микрозаймами за последнее время.

Аналитики организации "Микрофинансирование и Развитие" посчитали, сколько россиян воспользовалось микрозаймами за последнее время.По данным аналитиков, россияне получили свыше 100 миллиардов рублей в микрофинансовых организациях (МФО) за второй квартал 2021-го. За полгода эта сумма составила почти 200 миллиардов рублей, а количество заемщиков увеличилось на 2,26 миллиона человек и составило 11,9 миллиона.Гендиректор IDF Eurasia (организация MoneyMan) Ирина Хорошко объяснила, что россияне массово берут микрозаймы из-за отсутствия роста доходов. В МФО обращаются как старые клиенты, так и новые. Причем заявок от новых клиентов больше примерно в два раза, отметил управляющий партнер группы "Финбридж" (бренд "Деньги сразу") Леонид Корнилов.Согласно данным Росстата, в августе 2021 года численность рабочей силы составила в 75,7 миллиона человек. 15,8% экономически активного населения обращаются за займами в МФО. Кстати, в октябре прошлого года Банк России сообщал о 5,7 миллиона таких заемщиках.Напомним, ранее депутат Государственной Думы от Новосибирской области Вера Ганзя об углублении кризиса. Она сообщила, что россияне вынуждены брать микрозаймы из-за нехватки денег на еду. По мнению парламентария, на благосостояние граждан негативно повлияла пандемия коронавируса.