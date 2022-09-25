Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ Управление человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, в каком случае и какой гражданин может получать чужую пенсию.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, в каком случае и какой гражданин может получать "чужую пенсию".Некоторые категории россиян в 2022 году имеют право получать пенсию отошедших в мир иной супругов в том случае, если она превышает их собственную ежемесячную выплату. По словам Людмилы Ивановой-Швец, претенденту необходимо доказать, что находился на иждивении. Например, если человек получал социальную пенсию или признан инвалидом.Эксперт отметила, что пенсионер будет получать не полную выплату супруга, которого нет в живых, а сумму, из которой высчитано 50% фиксированной выплаты к страховой пенсии. То есть сначала необходимо понять, действительно ли "чужая пенсия" выше. Мол, выгодно ли это. Иванова-Швец предупредила, что специальные доплаты при переходе на другую пенсию теряются.Чтобы оформить такой переход, нужно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда России (ПФР). При соблюдении всех признаков переход будет осуществлен с 1 числа следующего месяца, рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова.Ранее "Дни.ру" , какую недвижимость могут купить люди, получающие пенсию по старости, в ипотеку.