Сервис Яндекс.Аренда провел опрос среди квартиросъемщиков.

Сервис Яндекс.Аренда провел опрос среди квартиросъемщиков.Исследование специалистов позволило определить, какими чертами должна обладать квартира для того, чтобы удовлетворить запросам потенциальных съемщиков. Влияние оказывает даже тип дома. Во внимании к этому показателю признались 64% опрошенных.Наибольшее доверие вызывают кирпичные дома – их выбрала треть респондентов. Меньше всего желания въехать в квартиру у арендаторов в том случае, если дом деревянный или блочный.Отвечая на опросы специалистов жители Москвы перечислили и бытовую технику, которая обязательно должна быть в квартире для того, чтобы они стали рассматривать ее для аренды:Холодильник – 57%Стиральная машина – 21%Плита с духовкой – 15%Подавляющее большинство – 57% опрошенных – предпочитают снимать квартиру, выставленную на вторичном рынке жилья. Аренда квартиры в новостройке оказалась на первом месте для 28% москвичей. Всего 15% москвичей рассматривают для себя вариант съема жилья в старинном доме, расположенном в историческом центре.Тем не менее, Центральный административный округ Москвы оказался самым популярным среди арендаторов. Тройка лидеров:ОкругДоля арендаторовЦАО23%ЮЗАО14%ЗАО12%Округа-аутсайдеры:ОкругДоля арендаторовЮВАО7,2%ВАО6,2%В опросе приняли участие одна тысяча человек. Опираясь на их предпочтения можно сказать, что наиболее привлекательная для съемщика квартира расположена в кирпичном доме в Центральном административном округе Москвы, и в ней обязательно должен быть холодильник.