Еврокомиссия рассказала о новых правилах для въезда в Евросоюз (ЕС) из третьих стран.

Еврокомиссия рассказала о новых правилах для въезда в Евросоюз (ЕС) из третьих стран.В среду, 25 ноября, еврокомиссар Илва Йоханссон во время пресс-конференции сообщила, что с 1 марта 2022 года въезд в Евросоюз будет разрешен тем, кто вакцинирован или переболел ковидом. На территорию также будут допускаться путешественники, совершающие важные поездки.При этом вакцины должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а выздоровевшие люди, желающие свободно путешествовать, обязаны иметь европейский сертификат. Также необходимо наличие ПЦР-теста. Прививка должна быть сделана не позднее чем за девять месяцев до путешествия.Однако жителей России, привитых препаратов "Спутник V", это не касается. Вакцина по-прежнему не одобрена ВОЗ. Посетить ЕС смогут только те, кто вакцинирован следующими препаратами: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и Sinopharm.С поправками к рекомендациям по поездкам в Евросоюз можно .О дискриминации граждан, привитых от коронавируса российскими вакцинами, ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев. По его словам, признание препаратов, созданных в РФ, замедляется намеренно.