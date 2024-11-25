Подведены итоги XXII Международного театрального форума «Золотой Витязь». Владимирский академический театр драмы получил приз «Серебряный витязь». Владимирская труппа представила

Подведены итоги XXII Международного театрального форума «Золотой Витязь». Владимирский академический театр драмы получил приз «Серебряный витязь». Владимирская труппа представила спектакль большой формы «Барышня- крестьянка». Его ставил заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Грицай. Победителей награждали в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве. Прокомментируйте новость