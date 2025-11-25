В областном центре прошло заседание совета по делам казачества. Оно традиционно проводится 2 раза в год. В начале встречи первый замглавы администрации города Денис Егоров вручил

В областном центре прошло заседание совета по делам казачества. Оно традиционно проводится 2 раза в год. В начале встречи первый замглавы администрации города Денис Егоров вручил удостоверение народных дружинников представителю хуторского казачьего общества «Владимир» Валерию Шарашкину. Денис Егоров, первый зам. главы администрации г. Владимира Мы сейчас прорабатываем вопрос об обеспечении правопорядка на территории города Владимира