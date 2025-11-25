Водитель Kia Rio вину не признал, сославшись на то, что не видел и не слышал спецсигналов.

В Муроме Владимирской области инспектор на служебной машине ГАИ с проблесковыми маячками и сиреной выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с Kia Rio. Водитель иномарки не уступил дорогу, хотя другие водители пропустили патруль. Об этом рассказалиВодитель Kia Rio вину не признал, сославшись на то, что не видел и не слышал спецсигналов. Но мировой судья оштрафовал его на 4500 рублей.Отметим, что с 1 сентября за непропуск спецтранспорта штраф увеличился до 7500–10000 рублей. Так же предусмотрено лишение прав на полгода-год.