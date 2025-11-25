Как грамотно работать с нейросетями? Какие нормы этики и права регулируют применение искусственного интеллекта? Как будет совершенствоваться законодательство с учётом активного внедрения

Как грамотно работать с нейросетями? Какие нормы этики и права регулируют применение искусственного интеллекта? Как будет совершенствоваться законодательство с учётом активного внедрения новых технологий в разные сферы. Об этом рассуждали вместе с юристом, экспертом по вопросам бизнеса Натальей Лимоновой. Реклама ИП Лимонова Наталья Николаевна. ИНН 330575036200Erid: 2VtzqvSBaky