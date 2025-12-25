Кафе при зоопарке. Дама, заказав кофе с пирожным, слушает спор, который ведут между собой трое рабочих в синих комбинезонах.
- Да вы чего? - говорит один. - Это сложное слово. А пишется оно так: "хврухт"!
- Ну, нет! - отзывается другой. - Его нужно писать черездва "у": "хвруухт"!
- А по-моему, вы оба путаете, - горячится третий. - Правильное написание такое: "фрухт"...
Дама допивает кофе, доедает пирожное, расплачивается и, проходя мимо столика работяг, строгим голосом бросает:
- Джентельмены! Если вы не поленитесь и посмотрите в любой словарь, вы сможете найти там единственно правильную версию. Это слово пишется "фрукт" и никак иначе!..
- Образованная!.. - произносит ей вслед один рабочий.
- Да-а, грамотная тетка, сразу видно, - соглашается
еще анекдот!