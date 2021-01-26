Зрители любят и помнят Нинель Мышкову по ролям в таких фильмах, как Марья-искусница, Садко, Гадюка, Дом, в котором я живу... Однако судьба известной советской актрисы сложилась не лучшим образом.

Зрители любят и помнят Нинель Мышкову по ролям в таких фильмах, как "Марья-искусница", "Садко", "Гадюка", "Дом, в котором я живу"... Однако судьба известной советской актрисы сложилась не лучшим образом.Роли в киноБудущая звезда советского кино родилась 8 мая 1926 года в семье бывшего белого офицера Константина Мышкова и бывшей дворянки. Она выросла настоящей красавицей, обладала хорошими манерами и получила отличное воспитание. После окончания школы Нинель Мышкова решила связать жизнь с актерством и поступила в Щукинское театральное училище.Впервые на экране девушка появилась в 1947 году, она сыграла небольшую роль в военной драме "За тех, кто в море". Одной из первых больших работ для начинающей артистки стали съемки в фильме "Садко". Но одной из главных "сказочных" ролей для Нинель Мышковой стала Марья-искусница. Зрители были в восторге от неземной красоты актрисы.Артистка снималась и в серьезных фильмах. Например, одной из самых запоминающихся стала ее роль в мелодраме "Дом, в котором я живу". Партнером Нинель Мышковой стал Михаил Ульянов. История любви соседей по коммунальной квартире пользовалась огромной популярностью в конце 50-х.Самой значимой работой для Нинель Машковой стал фильм "Гадюка" – экранизация романа Алексея Толстова. Именно во время съемок она познакомилась с любовью своей жизни – режиссером Виктором Ивченко.Во время работы над картиной актрисе было уже под сорок, однако она была чудо как хороша! После премьеры критики в один голос твердили, что главная героиня в исполнении Нинель Мышковой теряет все качества той самой ужасно злой, противной, тощей, как гремучая гадюка женщины.Личная жизньНинель Мышкова была несколько раз замужем. Первым супругом актрисы стал Владимир Этуш. Пара познакомилась, когда девушка пришла на первый курс Щукинского училища, в то время артист работал ассистентом преподавателя по актерскому мастерству. Впрочем, брак продержался недолго, и уже очень скоро артистка увлеклась композитором Антонио Спадавеккиа.Девушка пыталась скрыть роман, но в итоге все же призналась Владимиру Этушу, что любит другого. Новый союз также оказался недолговечным. Во время работы над картиной "Садко" Нинель Мышкова познакомилась со вторым мужем, оператором Константином Петриченко. От него актриса родила сына, которого тоже назвала Костей.Любовь всей своей жизни артистка встретила в 1965 году. Она приехала на пробы к фильму "Гадюка" и увидела его – режиссера Виктора Ивченко. Их захлестнули чувства, и уже через несколько дней мужчина пришел к жене и заявил, что разводится. А Нинель Мышкова забрала сына из Москвы и переехала в Киев, к любимому.Пара прожила вместе шесть лет, а потом счастье оборвалось в один день. Летом 1972-го Виктор Ивченко отправился в Ростовскую область, чтобы выбрать натуру. Из-за жары у режиссера случился четвертый по счету инфаркт, врачи не смогли его спасти. Постановщик умер на руках у любимой жены. Нинель Мышкова так и не смогла смириться с потерей, она больше не выходила замуж и почти перестала сниматься в кино.Актриса умерла в 2003-м. Последние двадцать лет своей жизни она почти никого не узнавала – в конце 70-х у артистки диагностировали прогрессирующий склероз. Рядом с ней всегда был сын Константин, который пытался лечить мать, возил по заграничным клиникам, но толку этого не дало.