Наглые провокации вооруженных украинцев в районе Керченского пролива больше не пройдут. Потешный флот Незалежной теперь вряд ли рискнет приблизиться к Крымскому мосту.
Наглые провокации вооруженных украинцев в районе Керченского пролива больше не пройдут. "Потешный" флот Незалежной теперь вряд ли рискнет приблизиться к Крымскому мосту.
В Керчи, в непосредственной близости от Керченского пролива,
на боевое дежурство заступила специальная морская бригада. Она создана
исключительно для охраны Крымского моста, в том числе предотвращения вооруженных
провокаций.
О создании нового боевого подразделения объявили в
Росгвардии. Руководитель ведомства, генерал армии Виктор Золотов отметил, что
новая бригада позволит обеспечить безопасность Крымского моста.
Для противодействия агрессии у нового подразделения есть все
необходимые средства, подчеркнул Золотов. Охранять Крымский мост и спокойствие
проезжающих по нему автомобилистов будут с помощью широкого арсенала
противодиверсионных средств, причем как на море, так и на суше.
Мера своевременная: на Украине, да и на Западе нередко
звучат призывы горячих голов атаковать переправу. Всем памятен недавний поход
украинских боевых катеров к в ноябре прошлого года.
Неспокойно и в Азовском море. Пограничники Незалежной за
последние месяцы несколько раз проводили учения со стрельбой неподалеку от
переправы. Госпогранслужба Украины сообщала, что отрабатывалась защита от
возможного десанта с моря.
Несмотря на сложную обстановку вокруг Керченского пролива,
проезжающим по Крымскому мосту автомобилистам бояться нечего. Переправа надежно
защищена: на круглосуточном дежурстве стоят мощные сухопутные, морские и
военно-воздушные силы.
Недавно "Дни.ру" писали, что на боевое дежурство в
акватории пролива встал корвет "Вышний Волочек", оснащенный современными
ракетами "Калибр". Также к прибыли два десантных
катера БК-1 Росгвардии.