Наглые провокации вооруженных украинцев в районе Керченского пролива больше не пройдут. Потешный флот Незалежной теперь вряд ли рискнет приблизиться к Крымскому мосту.

Наглые провокации вооруженных украинцев в районе Керченского пролива больше не пройдут. "Потешный" флот Незалежной теперь вряд ли рискнет приблизиться к Крымскому мосту.В Керчи, в непосредственной близости от Керченского пролива,на боевое дежурство заступила специальная морская бригада. Она созданаисключительно для охраны Крымского моста, в том числе предотвращения вооруженныхпровокаций.О создании нового боевого подразделения объявили вРосгвардии. Руководитель ведомства, генерал армии Виктор Золотов отметил, чтоновая бригада позволит обеспечить безопасность Крымского моста.Для противодействия агрессии у нового подразделения есть всенеобходимые средства, подчеркнул Золотов. Охранять Крымский мост и спокойствиепроезжающих по нему автомобилистов будут с помощью широкого арсеналапротиводиверсионных средств, причем как на море, так и на суше.Мера своевременная: на Украине, да и на Западе нередкозвучат призывы горячих голов атаковать переправу. Всем памятен недавний походукраинских боевых катеров к в ноябре прошлого года.Неспокойно и в Азовском море. Пограничники Незалежной запоследние месяцы несколько раз проводили учения со стрельбой неподалеку отпереправы. Госпогранслужба Украины сообщала, что отрабатывалась защита отвозможного десанта с моря.Несмотря на сложную обстановку вокруг Керченского пролива,проезжающим по Крымскому мосту автомобилистам бояться нечего. Переправа надежнозащищена: на круглосуточном дежурстве стоят мощные сухопутные, морские ивоенно-воздушные силы.Недавно "Дни.ру" писали, что на боевое дежурство вакватории пролива встал корвет "Вышний Волочек", оснащенный современнымиракетами "Калибр". Также к прибыли два десантныхкатера БК-1 Росгвардии.