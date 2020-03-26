Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным. Об этом сообщает телеграм-канал РИА Новости со ссылкой на члена Совета Федерации Андрея ..

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным. Об этом сообщает телеграм-канал РИА Новости со ссылкой на члена Совета Федерации Андрея Клишаса.Ранее в Сети появилась информация о том, что мать Ксении Собчак доставили в больницу в Коммунарку для обследования. Это известие позднее опровергли в Совете Федерации, отметив, что Людмила Нарусова решила самоизолироватьсь после контакта с людьми, приехавшими из-за границы.