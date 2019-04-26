Коллеги по цеху тяжело приняли смерть народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Так, об ее уходе высказалась актриса Вера Васильева.

Коллеги по цеху тяжело приняли смерть народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Так, об ее уходе высказалась актриса Вера Васильева.Несмотря на возраст и слабое здоровье Быстрицкой, окружающие верили, что артистка в очередной раз одолеет болезнь. Элину Авраамовну знали как человека с удивительной силой воли.Коллегой Быстрицкой Вера Васильева высказалась об утрате. "Мы не были очень близки. Но я могу сказать, что она была всенародно любимой актрисой, прекрасной женщиной, красавицей. Она обожала свою профессию. Мне жаль, что она ушла навсегда", – поделилась она.Стоит отметить, что Вера Васильева, как и Элина Быстрицкая, играла в Малом театре в столице. Она восхищалась красотой и профессионализмом Элины Авраамовны. "Она действительно любила зрителей", – цитирует Веру Кузьминичну StarHit.Ранее стало известно, что на 92-м году жизни . В последние годы она тяжело болела.О том, что , сообщили в пресс-службе Малого театра, где актриса служила с 1958 года. "Элина Авраамовна скончалась", – цитирует представителя учреждения ТАСС.Народной артистке СССР 4 апреля исполнился 91 год. Она сыграла в культовых советских фильмах "Тихий Дон", "Добровольцы", "Все остается людям" и многих других. В 2018-м президент России Владимир Путин наградил актрису орденом "За заслуги перед отечеством" III степени..