Смертельная авария, унесшая жизни двух человек, произошла утром 26 июля в Суздальском районе. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Трагедия

Смертельная авария, унесшая жизни двух человек, произошла утром 26 июля в Суздальском районе. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Трагедия произошла около 08:00 в районе села Брутово. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада», за рулем которого находился 79-летний мужчина. От удара