Он писал соцсетях и мессенджерах призывы к убийствам военнослужащих.

Во Владимирской области задержали подозреваемого в экстремизме. Он публиковал в социальных сетях и мессенджерах призывы к убийству военнослужащих, правоохранителей и их семей.Жителя региона задержали сотрудники ФСБ. Всего по стране силовики задержали девять россиян: кроме как во Владимирской области, еще в Краснодарском крае, Астраханской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях, а также Еврейской автономной области.На подозреваемых возбуждены уголовные дела за пропаганду терроризма и публичные призывы к экстремизму. Жителя Владимирской области заключили под стражу.Напомним, что .