Поклонники увидели блогера Валерию Чекалина, более известную как Лерчек, рядом с известным мужчиной и оказались в восторге.

Поклонники увидели блогера Валерию Чекалина, более известную как Лерчек, рядом с известным мужчиной и оказались в восторге.Валерия Чекалина является одной из самых узнаваемых блогеров в России. Относительно недавно она пережила непростые периоды в жизни. Сначала против нее завели дело о неуплате налогов. Но ей удалось избежать наказания, так как смогла погасить долг. А спустя некоторое время Лерчек решила развестись с мужем, блогером Артемом Чекалиным.Благодаря этим событиям Валерия стала еще более узнаваемой персоной, и вскоре в круге ее друзей оказалось еще больше знаменитостей. Например, недавно блогер подружилась с певцом Стасом Костюшкиным. Более того, Чекалина снялась в клипе на новую песню бывшего участника группы "Чай вдвоем".Недавно Костюшкин представил публике еще одно , снятое вместе с Лерчек. Певец выложил кадры, на которых танцует под трендовую нынче композицию "Bye Bye Bye" группы NSYNC. Они повторили танец Дэдпула из фильма "Дэдпул и Росомаха" (2024).Видео, снятое во время утех Стаса Костюшкина и Валерии Чекалиной, оценили интернет-пользователи. "Какие классные", "Просто огонь", "Костюшкин подходит больше, чем Артемчек", "Он шикарно двигается для своих лет", "Красиво, когда вы вместе", "Классно получилось", – прокомментировали поклонники.