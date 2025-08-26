Ехать дольше – платить больше. Введение дифференцированного тарифа анонсировал частный перевозчик на 152-м маршруте. Транспортная компания «РТС» вывесила в своих автобусах объявление о том,

Ехать дольше – платить больше. Введение дифференцированного тарифа анонсировал частный перевозчик на 152-м маршруте. Транспортная компания «РТС» вывесила в своих автобусах объявление о том, что с 1 сентября проезд по указанному маршруту не всегда будет стоить 40 рублей, как у всех других городских перевозчиков. Автобусы на данном направлении следуют из 8-ЮЗ до села Ославское Суздальского