Приметы и традиции на День Корнелия 26 сентября подскажут, как не навлечь в дом беду.

Приметы и традиции на День Корнелия 26 сентября подскажут, как не навлечь в дом беду.ИсторияПравославныехристиане 26 сентября празднуют День Корнилия. До уверования в Христа Корнелийбыл язычником. Вера сотворила чудо, а праведник смог обратить в христианствосемью и соседей.Народ запомнилКорнелия за звучное имя. Корнеплоды всегда были в почете у крестьян: морковь, картофель, репа, редька. Предки верили, что эти овощи — источникздоровья и молодости, особенно для детей.Традиции иприметыДождливый день 26сентября будет последний дождливым в текущем году.Хороший дождьсулит хороший урожай в следующем году.Дома лучшеприготовить из корнеплодов, а тот, кто вкусит репу станет богатым и счастливым.Что нельзя делать26 сентября26 сентября нельзясвататься и жениться. Такой брак будет некрепкий и несчастливый, а супруг —неверный.Не стоит долгосмотреть в зеркало, иначе двойник утащит за собой в другой мир.Хозяйке на кухнелучше отказаться от работы с тестом, иначе ждать финансовых трудностей.