Во Владимирской области правоохранители ежедневно регистрируют новые факты краж велосипедов.

Во Владимирской области правоохранители ежедневно регистрируют новые факты краж велосипедов. Об этом сообщила УМВД России по региону.Так, в Александровском районе 13 июля сразу три жителя обратились в полицию с заявлениями о хищении двухколёсного транспорта. Отмечается, что хозяева оставляли свои велосипеды в подъездах МКД. Владельцы понесли ущерб от 10 до 18 тыс. рублей.А у жителя Киржача в тот же день украли велосипед за 5,8 тыс. рублей.Стражи порядка просят граждан внимательнее следить за своим имуществом и не оставлять велосипеды без присмотра.