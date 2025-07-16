Во вторник, 15 июля, в Областном перинатальном центре родилась первая в 2025 году тройня.

Во вторник, 15 июля, в Областном перинатальном центре родилась первая в 2025 году тройня. Об этом сообщила регионального Минздрава.Тройное пополнение произошло в счастливой семье из Гусь-Хрустального. После кесарева сечения, которое провела главврач ОПЦ Наталья Денисова, на свет появились мальчик Михаил и девочки Анечка и София.Отмечается, что теперь у молодых родителей пять детей.«Мы желаем малышам набрать вес, окрепнуть и всем вместе выписаться домой! Поздравляем родителей!» – говорится в сообщении пресс-службы.